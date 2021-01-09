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تشغيل أكبر مجزر آلي في مصر لذبح الماشية السودانية
نهت وزارة قطاع الأعمال المصرية، تركيب وتشغيل مجزر توشكي الآلي بالقرب من الحدود السودانية (شمال وادي حلفا)، ويتضمن المشروع محجراً يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة ألف فدان. وتقع مدينة توشكي الجديدة جنوب شرق طريق أسوان/ أبو سمبل، وتبعد عنه مسافة كيلو متر واحد وعلى مسافة حوالى 55 كم من الساحل الغربي لبحيرة السد العالي. وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن المشروع يعد من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحى وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، ويتم استغلال مجزر توشكي في ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادي مع شركة “اتجاهات” السودانية، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المصرية والتصدير للخارج.
الخرطوم ( كوش نيوز)
3 تعليقات
الان فهمنا لماذا الحرب على شركات الجيش السوداني من عملاء مصر وأمريكا ومع علم الجميع بتهريب مصر لكل منتجاتنا للاستهلاك والصادر أصبح الأمر تقنين وشرعنة بقوة عني وانتهازية تتطلب إغلاق الحدود نهائيا مع مصر
يجب اعدام من وقع او من وقعوا هذه الاتفاقيات او هذه الاتفاقيه….
يجب اعدام كل خاين للوطن…
يجب طرد كل المصريين من السودان وكذلك الجنوبيين و الحبش و الارتريين و الفلسطينين و السوريين و بعض العراقيين
فهلوة وشطارة مصرية، الشعب يريد منع تصدير اللحوم الحية لأي دولة في العالم واعتباره كتهريب الذهب، الجلود أقيم من اللحوم يا بشر، هذه نفس تصرفات ومنهج النظام المخلوع المزبول.