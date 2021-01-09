تشغيل أكبر مجزر آلي في مصر لذبح الماشية السودانية





نهت وزارة قطاع الأعمال المصرية، تركيب وتشغيل مجزر توشكي الآلي بالقرب من الحدود السودانية (شمال وادي حلفا)، ويتضمن المشروع محجراً يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة ألف فدان. وتقع مدينة توشكي الجديدة جنوب شرق طريق أسوان/ أبو سمبل، وتبعد عنه مسافة كيلو متر واحد وعلى مسافة حوالى 55 كم من الساحل الغربي لبحيرة السد العالي. وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن المشروع يعد من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحى وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، ويتم استغلال مجزر توشكي في ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادي مع شركة “اتجاهات” السودانية، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المصرية والتصدير للخارج.

الخرطوم ( كوش نيوز)