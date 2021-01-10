وزارة النقل تحدد موعد فتح طريق (بارا ـ أمدرمان) أمام حركة السير رسميا





أعلن وزير البنى التحتية والنقل مهندس هاشم بن عوف إعادة فتح طريق (أم درمان – بارا) أمام حركة السير والمرور ووضعه في خدمة المواطنين بتاريخ 23 من الشهر الجاري

وأكد أن أعمال الصيانة واستعادة كفاءة المواقع المتضررة انتهت بنسبة 98% ورهن اكتمال الصيانة بتوفر الوقود، وقطع الوزير بأن الأعمال بطريق (أم درمان – بارا) من حيث إعادة تصميم وتأهيل وصيانة من قبل الهيئة القومية للطرق والجسور شارفت على الانتهاء وقال الوزير بحسب صحيفة الصيحة، إن الهدف ضمان توفير قدر كاف من الخدمة التي تكفل السلامة والأمان لمستخدمي الطرق وما يمتلكون من وسائل نقل وسلع وممتلكات منقولة

المصدر : كوش نيوز