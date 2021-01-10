الشرطة تكشف ملابسات مقتل متهم برصاصها في عطبرة





كشفت الشرطة، عن أسباب مقتل أحد المتهمين بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل قوة مكلفة بإنفاذ القانون، في مدينة عطبرة اليوم، بعد استخدام المتهم للقوة الجنائية وإصابته أحد عناصر الشرطة.

وحذرت الشرطة من خطورة التعدي على إنفاذ مهام القانون واللجوء لأخذ الحقوق بالقوة بواسطة المواطنين مما يؤدي لإشاعة الفوضى وانفراط عقد الأمن. وأكدت تعاملها بحسم مع أي من مظاهر التلفتات والتعدي على مقارها لما فيه من إهدار حقوق المواطنين وممتلكاتهم، فضلاً عن إطلاق المتهمين بالحراسات الذين ينتظرون منصات العدالة.

وأوضح بيان للمكتب الصحفي للشرطة أن قوة من مباحث مدينة عطبرة نفذت مهمة أمر تفتيش وقبض صادر من جهات الاختصاص على متهمين تحت المادة 174 من القانون الجنائي، حيث ألقت القبض على اثنين من المتهمين وظلت عناصر القوة مرابطة لتنفيذ أمر القبض على المتهم الثالث.

وأكد البيان تجمع عدد من المواطنين أمام منزل المتهم الثالث وحدث اشتباك بعد مقاومة المتهم الثالث تنفيذ أمر القبض عليه وقيامه باستخدام القوة الجنائية حيث لا تزال حالة المساعد شرطة علي عكاشة خطرة بعد تلقيه طعنة من المتهم في بطنه.

وأضاف البيان: “إزاء هذا التصعيد غير القانوني، قامت القوة بإنفاذ ما يمليه عليها القانون في هذه الحالات مع تقدير الموقف الميداني بإطلاق الرصاص مما ادى لوفاة المتهم وإصابة أربعة مواطنين”.

المصدر: صحيفة السوداني