‏خروج مصانع سودانية من دائرة الإنتاج بعد مصادرتها بواسطة لجنة إزالة التمكين





طالب عدد من المتعاملين مع الشركات والمصانع المصادرة بواسطة لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال العامة بتسوية حقوقهم وأوضاعهم مع تلك الشركات والمصانع، فيما كشفت مصادر عليمة لـ(الاخباري) عن توقف عدد من المصانع المصادرة بواسطة اللجنة وخروجها من دائرة الانتاج،

وقال عدد من المتعاملين مع شركة “إنجاز” التي تمت مصادرتها مؤخرا ان لديهم حقوق ومطالبات مالية تجاه الشركة لم توفي بها حتي بعد المصادرة، وأشار المتعاملون وهم شركات هندسية ومقاولين بناء لمطالب في عهدة أحد مصانع الشركة مواد بناء “خرصانة” لم يتم الايفاء بها حتي الأن، وكشفوا عن اثبات حقوقهم لدي لجنة ازالة التمكين بعد استدعائهم كعملاء متعاملين مع الشركة عقب مصادرتها، الا انهم اشاروا لعدم تصفية حقوقهم ومطالباتهم تجاه “إنجاز”، وقالوا ان الوقت يمر وأموالهم قد تفقد قيمتها مع تراجع سعر الجنيه، من جهتها كشفت مصادر عليمة عن توقف عدد من المصانع التي صادرتها اللجنة وخرجت من دائرة الانتاج، ويعتبر ذلك خسارة فادحة للاقتصاد وسوق العمل وفاقد يومي لمليارات الجنيهات من الخزينة العامة‏.

الإخباري_ الخرطوم