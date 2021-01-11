حركة مناوي تجدد تمسكها باتفاق سلام جوبا





أكد الأمين السياسي لحركة تحرير السودان أبو عبيدة الخليفة التعايشي، أن الحركة تعمل بكل قوة من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني من خلال تنفيذ اتفاق سلام جوبا، وأكد تمسك الحركة بالسلام، وحيا الخليفة نضالات الشعب السوداني طيلة الفترة الماضية حتى سقوط النظام السابق، وقال إنّهم يستبشرون بمُستقبل أفضل عقب تشكيل الحكومة القادمة.

وقال الخليفة لـ(الصيحة) إن تحقيق السلام مُهمٌ جداً، خاصةً وأن هنالك مناطق كثيرة تأثّرت بالحرب في دارفور، وأشار إلى أن هذه المناطق تتمتع بتنوع سكاني وبها أراضٍ زراعية كبيرة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين والمناطق المجاورة.

الخرطوم – فاطمة علي

صحيفة الصيحة