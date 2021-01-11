عضوٌ بإزالة التمكين: ميزانية مكتب والي الجزيرة تصل لـ”مليون ونصف” جنيه شهرياً





كَشف رئيس لجنة المُعلِّمين الثورية بولاية الجزيرة، الأستاذ عبد الله محمد الحسن، عضو لجنة إزالة التمكين بالولاية، أن ميزانية قصر الضيافة في ظل عهد والي الجزيرة الحالي د. عبد الله الكنين، وصلت إلى “مليون وخمسمائة” ألف جنيه شهرياً لتغطية فعاليات أهلية وشعبية ليست لها علاقة بالعمل التنفيذي.

وقال محمد الحسن لدى مُخاطبته، المؤتمر الصحفي بدار نقابة التعليم بمحلية ود مدني حول توحيد أجسام المُعلِّمين تحت مسمى لجنة المُعلِّمين بولاية الجزيرة أمس، إنّ ما يُسمى بلجنة تسيير نقابة عُمّال التعليم المركزية لا يُوجد فيها تمثيلٌ للولايات، ونوّه إلى أنها تقع تحت سيطرة ووصاية لجنة مُعلِّمي ولاية الخرطوم، وأعلن رفضهم للوساطة التي قامت بها اللجنة المركزية لتوحيد لجنة المُعلِّمين بالولاية .

ود مدني – أحمد الطيب المنصور

صحيفة الصيحة