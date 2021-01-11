ضبط خلية تجنيد بالخرطوم تُشكل تنظيمات عسكرية





كشفت شرطة ولاية الخرطوم عن وجود خلية تجنيد إجرامية تُدير نشاطها بأمبدة الحارة (15)، شكلت فرقة عسكرية من المواطنين مقابل عائد مادي للعمل في صفوف قوات الحركة الشعبية (الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال، والجبهة الثالثة – تمازج وحركة شهامة).

وأكدت الشرطة بحسب صحيفة الصيحة، أنها وضعت يدها على كشوفات مالية بمليارات الجنيهات واستمارات حصر عضوية لقادة وتشكيلات قبلية، وقوائم لسرايا بجيش الحركة. وأقر قائد العصابة أن لهم قوات متواجدة بـ(الميرم وبورتسودان، وبابنوسة والمجلد).

الخرطوم (كوش نيوز)