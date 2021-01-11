جرائم وحوادث
ضبط خلية تجنيد بالخرطوم تُشكل تنظيمات عسكرية
كشفت شرطة ولاية الخرطوم عن وجود خلية تجنيد إجرامية تُدير نشاطها بأمبدة الحارة (15)، شكلت فرقة عسكرية من المواطنين مقابل عائد مادي للعمل في صفوف قوات الحركة الشعبية (الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال، والجبهة الثالثة – تمازج وحركة شهامة).
وأكدت الشرطة بحسب صحيفة الصيحة، أنها وضعت يدها على كشوفات مالية بمليارات الجنيهات واستمارات حصر عضوية لقادة وتشكيلات قبلية، وقوائم لسرايا بجيش الحركة. وأقر قائد العصابة أن لهم قوات متواجدة بـ(الميرم وبورتسودان، وبابنوسة والمجلد).
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقات
بركات حمدوك و هوانات قحت .. شكرا حمدوك
مجرد ما يقولوا بورتسودان معناتا في إستخبارات إقليمية ودولية داخلة في الموضوع عشان ميناءنا يقيف ونستورد عن طريق موانئهم ده غير دمار الاقتصاد، يجب قطع الأيادي القذرة البتبيع نفسها للأجنبي وللحركات الإرهابية زي حركة الحلو الرافضة للسلام وللآخر والبتتحمل مسئولية استمرار الحرب تحت رعاية دولة الجنوب البتكيل بمكيالين وتتعامل بوجهين.