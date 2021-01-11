هيئة الجمارك تصدر قرارًا تجاه سيارات بوكو حرام





أصدرت هيئة الجمارك في السودان قرارًا قضى بحجز جميع سيارات بوكو حرام غير المحظورة والتحفّظ عليها بحظائر الجمارك.

وقالت الهيئة في تعميمٍ صحفي ممهور بتوقيع مقرّر لجنة تخليص العربات غير المقننة، الأثنين، إنّه سيتمّ التحفّظ على العربات التي يتمّ حصرها وتسجليها بأورنيك جمارك”59″ والإبقاء عليها بالحظائر الجمركية إلى حين تكملة إجراءات تخليصها وذلك اعتبارًا من يوم 11 يناير الجاري.

وأوضحت أنّه سيتمّ التحفّظ على العربات التي سبق وأنّ تمّ حصرها قبل التاريخ عند بداية إجراءات التخليص في السادس عشر من يناير لحين اكتمال الإجراءات.

باج نيوز