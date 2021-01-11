اقتصاد وأعمال
هيئة الجمارك تصدر قرارًا تجاه سيارات بوكو حرام
أصدرت هيئة الجمارك في السودان قرارًا قضى بحجز جميع سيارات بوكو حرام غير المحظورة والتحفّظ عليها بحظائر الجمارك.
وقالت الهيئة في تعميمٍ صحفي ممهور بتوقيع مقرّر لجنة تخليص العربات غير المقننة، الأثنين، إنّه سيتمّ التحفّظ على العربات التي يتمّ حصرها وتسجليها بأورنيك جمارك”59″ والإبقاء عليها بالحظائر الجمركية إلى حين تكملة إجراءات تخليصها وذلك اعتبارًا من يوم 11 يناير الجاري.
وأوضحت أنّه سيتمّ التحفّظ على العربات التي سبق وأنّ تمّ حصرها قبل التاريخ عند بداية إجراءات التخليص في السادس عشر من يناير لحين اكتمال الإجراءات.
باج نيوز
تعليق واحد
بوكو حرام جماعة إرهابية يجب عدم تداول إسمها في الإعلام السوداني ومواقع الإعلانات والبيع والشراء والتجارة الإلكترونية السودانية كشيء طبيعي وإطلاقه رسميا على سلعة بهذه الطريقة، فهذا دعم معنوي للإرهاب ضار بالسودان وهبوط بالخطاب الإعلامي لمستوى سوقي، يكفي تسميتها بالسيارات غير المقننة. وأطلق هذا الإسم على السيارات غير المقننة لقدوم بعضها من غرب أفريقيا مناطق إنتشار الجماعة الإرهابية.