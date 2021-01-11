بدء المرحلة الحاسمة بشأن”التعليم الدامج”





أعلنت إدارة التربية الخاصة بوزارة التعليم بالخرطوم عن بدء المرحلة النهائية من زيارة المدارس المختارة لتنفيذ مشروع التعليم الدامج على مستوى الولاية.

ومشروع التعليم الدامج يُعنى بضم ذوي الاحتياجات الخاصة مع بقية الطلاب في التعليم العام.

وقالت مديرة إدارة التربية الخاصة، سوسن أحمد عوض، إنّ الزيارة تشمل”25″ مدرسة بمحليتي بحري وشرق النيل بعد اختيارهما لتنفيذ مشروع التعليم الدامج.

وكشفت سوسن عن أنّ الزيارة تستهدف الوقوف على البيئة التعليمية ومدى إمكانية التجويد بها.

وأضافت” نستهدف المزيد من التدقيق في التقارير التى وردت حول المدارس المختارة من خلال استبيانات أعدّت لدارسة التوجهات العامة لدى المعلمين وإدارات المدارس في التفاعل مع تنفيذ هذا المشروع ، ومعرفة احتياجاتهم التدريبية أيضَا لتلبيتها”.

ويبدأ برنامج الزيارة الأربعاء المقبل، ويشمل”25″ مؤسسة تعليمية تمّ اختيارها لتنفيذ المشروع.

والأحد، بدأت الزيارات بمحلية بحري بعدما زار فريق مؤسسات رياض أطفال وتعليم كبار.

المصدر: باج نيوز