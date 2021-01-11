بدء المرحلة الحاسمة بشأن”التعليم الدامج”
أعلنت إدارة التربية الخاصة بوزارة التعليم بالخرطوم عن بدء المرحلة النهائية من زيارة المدارس المختارة لتنفيذ مشروع التعليم الدامج على مستوى الولاية.
ومشروع التعليم الدامج يُعنى بضم ذوي الاحتياجات الخاصة مع بقية الطلاب في التعليم العام.
وقالت مديرة إدارة التربية الخاصة، سوسن أحمد عوض، إنّ الزيارة تشمل”25″ مدرسة بمحليتي بحري وشرق النيل بعد اختيارهما لتنفيذ مشروع التعليم الدامج.
وكشفت سوسن عن أنّ الزيارة تستهدف الوقوف على البيئة التعليمية ومدى إمكانية التجويد بها.
وأضافت” نستهدف المزيد من التدقيق في التقارير التى وردت حول المدارس المختارة من خلال استبيانات أعدّت لدارسة التوجهات العامة لدى المعلمين وإدارات المدارس في التفاعل مع تنفيذ هذا المشروع ، ومعرفة احتياجاتهم التدريبية أيضَا لتلبيتها”.
ويبدأ برنامج الزيارة الأربعاء المقبل، ويشمل”25″ مؤسسة تعليمية تمّ اختيارها لتنفيذ المشروع.
والأحد، بدأت الزيارات بمحلية بحري بعدما زار فريق مؤسسات رياض أطفال وتعليم كبار.
المصدر: باج نيوز
تعليق واحد
الاستاذة: سوسن
السلام عليكم
دارسة موضوع الدمج خلال كبير حيدفع ذوي الاحتياجات الخاصة ثمن غالي من هذه الدمج الغير مدروس بصورة كاملة
اولا: ذوي الاحتياجات الخاصة ليس لديهم الامكانية الذهنية ولا الجسدية (المناشط) مثل الطلبة الاخرين
ثانيا: النقص الاجتماعي والجسدي والذهني في المنظومة التعليمة و الأنشطة
ثالثا: الحالة النفسية التي يدخل فيها طلبة الاحتياجات الخاصة والشعور بعقدة النقص
رابعا: لو انت فأكرة ان هذه السياسة سوف تقلل من عقدة المساواة بين النوعين يكون هناك نقص في دراسة الدمج
خامسا: حتي دول العالم المتحضر في أمريكا و أوروبا لا يدمجون المستويين لعدم التساوي في الجسم او في العقل
هسه عندنا في السودان فصل المستوي العلمي عن الادب فما بالك في الانسان الناقص أصلا.
الحل : 1- هو عدم الدمج
2- تعين مدرسين خاصين لذوي الاحتياجات الخاصة ( كما هو في الدول المتقدمة)
3- تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة نفس المنهج الذي يدرس في المدارس العامة مع مراعاة الحالات الخاصة والمستوي
الذهني – و معدل الذكاء لديهم
4- نرجو اعادة دراسة هذا الدمج مرة اخري و نحمدالله انو عندنا مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة ونرجو مراعاة الله فيهم لا
يكفي ما هم فيه
و ربنا يوفق البلاد لما فيه خير العباد
هشام عثمان – معلم
واشنطون – أمريكا