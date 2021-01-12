فيسبوك يغلق قروب (وصف لي) الشهير على منصات التواصل الاجتماعي





على نحو مفاجىء، قامت إدارة شركة فيسبوك، بإغلاق قروب “وصف لي” الذي يعد واحدا من أشهر القروبات الخدمية السودانية، على مواقع التواصل الاجتماعي، و يضم مئات الآلاف من الأعضاء.

و لم يفصح “فيسبوك” عن أسباب الاغلاق، إلا أن يعتقد أن ثمة بلاغات أو تقارير زائفة كان يتم رفعها من قبل بعض أعضاء المجموعة، باعتبارها خطاب كراهية او عنف، الأمر الذي ينافي قواعد السلوك في فيسبوك، رغم حرص مشرفي المجموعة على إزالتها.

وانشئت مجموعة (وصف لي) الشهيرة منذ أكثر من 4 سنوات، وكانت تضم حتى وقت اغلاقها أكثر من نصف مليون عضو، و تقدم خدمات مهمة لاعضائها بشأن الاجابة على الاستفسارات في شتى المجالات، مما شكلت واحدة من أكبر قواعد البيانات والخدمات للسودانيين على منصات التواصل الاجتماعي.

الخرطوم: محمد الطاهر

صحيفة السوداني