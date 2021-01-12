الشيوعي: مبادرة الأمة والثورية الهدف منها المصالحة مع الاسلاميين





قطع القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار بأن مبادرة حزب الأمة والجبهة الثورية الهدف منها المصالحة مع الاسلاميين ، بجانب قضايا أخرى لا تخدم قضايا الفترة الانتقالية ، واستدرك بالقول: مع ذلك أي مبادرة تسعى لوحدة قوى التغيير تعد إيجابية ، ولم يستبعد في حديثه (للجريدة) أن يكون التحالف السياسي بين حزب الأمة والجبهة الثورية تحالفاً مستقبلياً الغرض منه الاعداد للإنتخابات، وأوضح أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير هو المعني بمثل هذه القرارات والتحالفات المستقبلية بحكم انه الوعاء الجامع والذي يضبط ايقاع الفترة الانتقالية ولكن الخلل في المجلس المركزي يكمن في عدم شموله لجان المقاومة وقوى الشباب ومجموعات نسائية متحدة.

الخرطوم: أحمد جبارة

صحيفة الجريدة