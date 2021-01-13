نجاة طائرة ركاب سودانية من كارثة جوية مروعة
نجت طائرة ركاب سودانية تابعة إلى شركة بدر للطيران من طراز 500 – B737 ، التي اقلعت من الخرطوم مساء يوم الثلاثاء، في رحلة داخلية متجهة الى مدينة بورتسودان من كارثة جوية مروعة.
وواجهت الطائرة التي كان على متنها أكثر من 100 راكب، عطباً تقنياً في الأجنحة أثناء الهبوط بمطار بورتسودان.
مما اضطر كابتن الطائرة للتحليق بها في الأجواء لنحو 50 دقيقة، كانت ستؤدي إلى نفاد الوقود، حبس خلالها ركاب الطائرة وذويهم الأنفاس، قبل أن تهبط بأرض المطار بسلام.
وفيما لم تعلق الشركة على صفحتها الرسمية على الحادثة، إلا أن مصادر مختصة في الطيران، ذكرت أن الطائرة واجهت خلل فني في منظومة ال FLAPS الموجودة على أجنحة الطائرة والتي تتمدد كليًا عند الهبوط لإعطاء الطائرة سرعة انهيار أبطأ، ورفع و جر أعلى، مما يسمح للطائرة بالإقتراب من موقع الهبوط بسرعة أبطأ وأكثر حدة .
الخرطوم: محمد الطاهر
صحيفة السوداني
تعليق واحد
الفلابس أو القلابات مهمه جدا لعملية الإقتراب والمناوره للهبوط وللأسف رغم خطورة مهامها تحصل فيها أعطال ولذلك يتدرب الطيارون بتركيز على التعامل مع أعطال الفلابس طيارو هذه الرحله أثبتوا جدارتهم بتخفيف الحموله من خلال التخلص من الوقود وتحقيق إقتراب متأنى بالإبطاء التدريجى حتى لا يفقدوا عزم الرفع وفى نفس الوقت تحقيق القدره على التوقف عند الهبوط على المتدرج فى عدم وجود القلابات (فلابس) فلازم الوزن يخف عشان يخفف على الفرامل وتقدر توقف الطائره على المدرج