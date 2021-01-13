شاهد بالفيديو.. أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي يرشح المريخ للتأهل من دور المجموعات ويستبعد تأهل الهلال





كشف نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي المصري عن توقعاته للفرق الصاعدة من المجموعات الأربعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين لحديث أسطورة النادي الأهلي السابق هادي خشبة, الذي استضافه الإعلامي ومقدم برنامج اللعيب مهيب عبد الهادي, عبر قناة mbc وتوقع خشبة الفرق الثمانية المتأهلة للدور المقبل وفقاً لقراءته لمستوى ال 16 فريق الذين تم تقسيمهم على المجموعات الأربعة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أشاد كابتن الأهلي السابق هادي خشبة بفريق المريخ السوداني الذي وصفه بالفريق الكبير وصاحب الإمكانيات العالية, ورشح نجم الأهلي السابق نادي المريخ للصعود مع حامل اللقب النادي الأهلي من المجموعة الأولى.

بينما استبعد خشبة تأهل الهلال للدور المقبل, حيث توقع تأهل مازيمبي وصنداونز الجنوب أفريقي للتأهل للدور المقبل من المجموعة الثانية التي يتواجد فيها نادي الهلال السوداني رفقة شباب بلوزداد الجزائري بينما خالفه الإعلامي مهيب عبد الهادي وتوقع ترشح الهلال من هذه المجموعة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين