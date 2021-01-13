(حميدتي) يؤكد مقدرة الحكومة على حماية المدنيين بعد خروج “يوناميد”





أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي)، استعدادهم الكامل لتأمين جميع ولايات دارفور عقب خروج بعثة “يوناميد”، وأعلن أن حكومة الفترة الانتقالية قامت بتشكيل قوة مشتركة من جميع القوات لحفظ الأمن في دارفور.

وناقش (حميدتي) خلال لقائه وفد قبيلة الفور أمس، عدداً من القضايا في مقدمتها اتفاقية السلام وكيفية إلحاق كل من رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو باتفاقية السلام التي تم توقيعها في جوبا.

وأكد رئيس وفد قبيلة الفور الدمنقاوي سيسي فضل سيسي، على ضرورة فرض هيبة الدولة واستكمال مسيرة السلام وتأمين معسكرات النازحين.

صحيفة الصيحة