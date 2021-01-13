السودان يرفع حظر السفر من دول ظهرت بها سلالة كورونا الجديدة





رفعت سلطة الطيران المدني في السودان حظرا على المسافرين القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب إفريقيا اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 11 أبريل.

وقالت السلطة في بيان إنه بدلا من الحظر سيجري “خضوع القادمين جوا من دول بريطانيا، هولندا وجنوب أفريقيا لحجر منزلي لمدة 14 يوما” عقب وصولهم للسودان.

وأضافت أنه يتعين على جميع القادمين “الحصول على شهادات خلو من مرض (كوفيد-19) وألا يكون قد مضى على استخراجها أكثر من 72 ساعة”.

وكان السودان فرض الحظر يوم 23 ديسمبر بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في الدول الثلاث.

العربية نت