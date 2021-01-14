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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 14 يناير 2021م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 276.00جنيه
الريال السعودي : 73.60جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 333.96 جنيه
الدرهم الإماراتي : 75.61جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 75.64 جنيه
الجنيه الإسترليني : 375.36جنيه
الجنيه المصري : 17.64جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
تعليق واحد
يااصحاب الإعلان المستفز
الجالية تحتاج لاطنان من الاحترام ….لا اطنان مكرونه .
الجالية تحتاج لاطنان من الالتزام وحب الوطن الحقيقي …. لااطنان من السكر والدقيق .
الجالية تحتاج كميات من الاهتمام بالتدريب والتأهيل وليست كميات من البوبار والفشخرة .
الجالية تحب اللي يحترمها ما اللي يشوف كل حاجة رخيص .
زول عفيف من الجالية