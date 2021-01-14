كباشي يعود للبلاد بعد اطلاع القيادة المصرية على التطورات





عاد للبلاد مساء الخميس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والوفد المرافق له، بعد زيارة لجمهورية مصر العربية إستغرقت يوما واحدا.

وقال وزير الثقافة والاعلام الأستاذ فيصل محمد صالح عضو الوفد، في تصريح صحفي ، بمطار الخرطوم ، إن الوفد قدم تنويرا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأشقاء بمصر عن تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الاثيوبية، مشيرا الى ان الزيارة تمثل جزءا من برنامج متكامل لزيارات دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة لاطلاعها على حقيقة تطورات الأوضاع بالمنطقة ، وجزءا من الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها الحكومة في هذا الجانب ، لإطلاع زعماء هذه الدول وحكوماتها علي موقف السودان من الأوضاع على الحدود السودانية الاثيوبية التي ترتكز على عدد من الثوابت والمتمثلة في عدم وجود نزاع حدودي بين البلدين باعتبار أن وضع الحدود محسوم باتفاقيات دولية موقع عليها ومعترف بها من دولة اثيوبيا ، منها اتفاقية 1902 ، 1972 وما تلاها من محاضر اجتماعات مشتركة اقرت فيها اثيوبيا بهذه الحدود .

وأوضح وزير الثقافة والاعلام أن من ضمن الثوابت عدم النقاش في مسألة وضع العلامات وترسيم الحدود علي الارض باعتبارها أمرا محسوما.

وجدد الأستاذ فيصل محمد صالح ، حرص السودان علي عدم اللجوء للحرب سواء مع أثيوبيا أو غيرها من الدول الأخرى، مبينا أن السودان وأثيوبيا من الدول المنهكة بالمشاكل الداخلية ، قائلا ” نحتاح الى معالجة قضايانا الخلافية ومشاكلنا عبر تكثيف الجهود السلمية التي ترتكز على الوسائل السياسية والدبلوماسية والحوار والتفاوض.

وأكد وزير الاعلام ” ان السودان لا يعتزم القيام بأي أعمال عسكرية الا اذا اضطر الى ذلك ولم يعتدي على الأراضي الأثيوبية وليس لديه أي مطامع فيها “، مشيرا الى ان إعادة انتشار القوات المسلحة والسيطرة على الاراضي السودانية على الحدود الشرقية امر طبيعي لحماية الحدود وامن المواطنين واراضيهم الزراعية.

وأعلن وزير الثقافة والاعلام ، أن السودان لديه تقارير تؤكد بأن حجم ونوع التسليح والتدريب للقوات المهاجمة للقوات المسلحة السودانية يبين أنها ليست مليشيات مسلحة او مزارعين ، مشيرا الى اكتفاء السودان برد العدوان وبقاء قواته المسلحة داخل حدوده.

ولفت الاستاذ فيصل الى أن الوفد اطلع الرئيس السيسي على جولات التفاوض الحوارية بين البلدين عبر لجنة الحدود المشتركة بين الدولتين ، معربا عن امل السودان ان تحرز هذه الجولات تقدما خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الى أن الوفد اطلع الرئيس المصري على تطورات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والبطء الذي لازمه وفقا لجداوله الزمنية، مبينا ان الوفد قدم شكره للحكومة والشعب المصري للدعم المتواصل لعملية السلام خلال المرحلة السابقة.

الخرطوم 14-1-2021(سونا)