فحص الحمض النووي وبصمات عبد الله البشير





طابقت الشرطة عبر فحص الحمض النووي جثمان عبد الله البشير عقب وفاته بالمستشفى.

وكشفت صحيفة الانتباهة الصادرة، الجمعة، عن التقاط الشرطة لصورة للجثمان بعد وفاته، وأخذ بصمات عبد الله وإجراء فحص الحمض النووي ومطابقته مع أبنائه.

وكشفت الصحيفة عن مصادر شرطية مطّلعة أنّ ما يدور من شائعات حول عدم وفاة شقيق المخلوع عبد الله البشير وتهريبه إلى تركيا بواسطة قيادات عسكرية لا أساس له من الصحة.

وقالت المصادر إنّه فور إعلان وفاته بمستشفى علياء تمّ تقييد بلاغ بقسم شرطة أمدرمان جنوب، وحضر ضباط الشرطة وضابط متحرّ بالبلاغ وتمّت مخاطبة الإدارة العامة للأدّلة الجنائية التي بعثت بفريق متكامل، وتمّ إخطار المستشفى بغرض تعقيم الجثمان، وتمّ التعقيم وتمّ منح فريق عمل الأدّلة الجنائية والضابط المتحري أزيائ خاصة للتعامل مع مرضى”كورونا”.

وأشارت إلى أنّه وعقب ارتدائها تمّ إدخالهم في الغرفة ووجدوا الجثمان، وتم كشف الوجه والتقاط صور فتوغرافية له وهو متوفى، وسارع فريق الأدّلة الجنائية برفع بصماته من كلتا يديه، كما تمّ أخذ عينات من المتوفى وعينات من أبنائه ومضاهاتها.

وجاءت الفحوصات لاحقًا بأنّ الحمض النووي للمتوفى عبد الله البشير يطابق الحمض النووي لأبنائه ويؤكّد أنّه الأب الوراثي لهم، كما جاءت بصماته متطابقة تمامًا مع بصماته بالسجل المدني وبصماته التي سبق أنّ أخذت له حينما كان على قيد الحياة إبان التحريات.

الخرطوم: باج نيوز