حقيقة الحالة الصحية لـ “حمدوك” وإصابته





اجرى رئيس الوزراء السوداني، د. عبدالله حمدوك فحوصات طبية بابوظبي، بعد شعوره بآلام ظلت تنتابه باستمرار، وشعوره بالارهاق الشديد في الآونة الأخيرة.

ويحتاج “حمدوك” لاجراء متابعات طبية سنوية مقررة له من قبل الاطباء في كندا، والتي زارها مستشفيا قبل سنوات، حيث يعاني من مشاكل في البنكرياس؛ نتجت عن إدمان الكحول، وطلب الاطباء منه المراجعة الدورية والمحافظة على صحته بالامتناع عن بعض الممارسات التي تضر بصحته.

ويتعاطى” حمدوك” عقاقير طبية بعضها لها آثار جانبية، تؤدي إلى الشرود الذهني والبرود، والذي لا يستطيع السيطرة عليه؛ حيث تكون انفعالاته غير متحكم بها.

وزادت مضاعفاتها في الآونة الأخيرة نتيجة للضغوط النفسية، والاحباط الذي يسيطر عليه نتيجة الفشل الذي صاحب فترة رئاسته، للحد الذي وصل فيه إلى نيته على تقديم استقالته في أي وقت، كما ابدى ذلك لعدد من مقربيه.

الخرطوم: الرآية نيوز