فضيحة كبرى: خطاب ركيك للسفارة السودانية بقطر تطلب فيه تحديد موعد لقمر الدين لزيارة الدوحة مهنئا على (الانتصار) يثير الدهشة





أثار خطاب متداول للسفارة السودانية بقطر تخطاب فيه القيادة القطرية، بتحديد موعد لزيارة وزبر الخارجية المكلف “عمر قمر الدين” مهنئا فيه قطر على (الانتصار)، الدهشة في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، وإعتبره البعض فضيحة كبرى للدبلوماسية في عهد حكومة الحرية والتغيير.

وقامت سفارة السودان بالعاصمة القطرية الدوحة، بتوجيه خطاب لوزارة الخارجية القطرية، بلغة ركيكة وفاضحة تجافي الدبلوماسية، استهلته بجملة (لطفاً عاجل جداً)، تنقل فيه رغبة وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ووفد مرافق له، زيارة الدوحة، لتسليم رسائل من رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ومن رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، لرئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة.

واختارت السفارة السودانية وصفاً غير حصيف ومُثير للاستغراب ، حينما ذكرت أن الرسائل تتضمّن تهنئة قيادة الدولة السودانية للقيادة القطرية بالانتصار.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

