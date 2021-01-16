لينا الشيخ : (90%) من ميزانية التأمين الصحي ستوجه لتوفير الدواء





قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، إن 90% من ميزانية التأمين الصحي ستوجه لتوفير الخدمات الصحية والدواء .

وأمنت لينا خلال الاجتماع الذي عقده الصندوق لإجازة الميزانية وخطة الأداء للعام الماضي والجاري، امس بمباني الصندوق، أمنت على التداخلات التي تمت فى مجال التغطية السكانية بولايات دارفور الخمس وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لتوفير خدمات اضافية لتغطية أكثر من 614 ألف أسرة وتوفير المعدات لنحو 57 مركزاً صحياً .

وأشارت الوزيرة لأهمية العمل المشترك بين الشركاء والوزارة .

من جانبه أعلن المدير العام لصندوق القومى للتأمين الصحى د.بشير الماحي عن تكوين مجلس الخدمات الطبية على المستوى الاتحادي للعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم كافة الخدمات المطلوبة لجميع المواطنين وخاصة حملة البطاقات، والتركيز على توجيه موارد الصحة للنهوض بالمؤسسات الصحية الحكومية وضمان استمراريتها .

صحيفة السوداني