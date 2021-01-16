الحكومة ترفع الدعم عن الخبز تدريجياً





كشف مصدر موثوق عن اتجاه لرفع الدعم تدريجياً عن الخبز، معلناً عن أن المقترح قوبل بخلاف حاد ومعارضة، غير أنه أكد على أنه خلال العام 2021 إلى نهايته سيتم رفع الدعم نهائياً.

وأوضح المصدر – الذي فضل حجب هويته – أن الجهات الممانعة والمعارضة لرفع الدعم ترى أن الخطوة لم تحل مشكلة أزمة الخبزة لجهة أن هناك تجربة في رفع الدعم عن البنزين والجازولين ولم تأتِ بنتائج إيجابية في حل الأزمة بل ظلت الأزمة في تفاقم واستمرار ولم تنتهِ.

وقال المصدر بحسب صحيفة المواكب، إنه “حتى لو أصبح سعر قطعة الخبز عشرة جنيهات لم تحل الأزمة”، قاطعاً بأن حل الأزمة مرهون بزيادة الانتاج وتوفير النقد الأجنبي، مضيفاً أن الحكومة ليس همها توفير النقد الأجنبي أو بناء احتياطيات منه لعمليات الاستيراد.

الخرطوم (كوش نيوز)