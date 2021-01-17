السودان يدين هجوم الحوثيين علي المملكة العربية السعودية





ادانت وزارة الخارجية الهجوم الغادر الذي شنته المليشيات الحوثية بثلاث طائرات مسيرة، مستهدفاً المملكة العربية السعودية يوم الجمعة ١٥ يناير ٢٠٢١م، حيث أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض الطائرات الثلاث وإسقاطها.

و اشارت وزارة الخارجية في بيان صحفي أصدرته اليوم إلى أن استمرار هذه الهجمات التي تمثل خرقاً لمبادئ القانون الدولي تعكس بجلاء مدى الخطر الذي تمثله مليشيات الحوثي على الأمن الإقليمي، وعلى الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن.

و اعربت عن تضامن السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية مؤكدة وقوفه إلى جانب المملكة ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، كما اكدت دعم السودان للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

سونا