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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 17 يناير 2021م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 280.00جنيه
الريال السعودي : 74.66جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 336.00 جنيه
الدرهم الإماراتي : 76.71جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 76.74 جنيه
الجنيه الإسترليني : 378.00جنيه
الجنيه المصري : 17.90جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
4 تعليقات
برضو شكرا حمدوك و لا عزاء للكيزان
طبيعي يرتفع بعد رفع العقوبات و يصل الف بسبب الاقبال على استيراد مدخلات الانتجاج في فترة تلت تدمير الكيزان لكل قطاعات الانتاج بفسادهم و حقدهم و غبائهم
القال ليك منو ارتفع بسبب رفع العقوبات؟
السنة الفاتت طيب ارتفع ارتفاع مهوول . كان السبب شنو ؟؟
القال ليك منو السبب رفع العقوبات ؟؟؟
السنة الفاتت ايضا كان ارتفاع هائل جدا.. السبب كان رفع العقوبات برضو ؟؟؟
اقعد طمن نفسك كدا لحدي ….
ماذال الفشل مستمرا.