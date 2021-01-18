التربية والتعليم بالسودان: تدني نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية





أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان عن تدني نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2019 ـ 2020م.

وبلغت نسبة النجاح في المساق الأكاديمي”55.8%”، فيما وصلت نسبة النجاح في المدارس الحكومية” 58.9%”، “59.3%” في المدارس الخاصة، و”47%” في مدارس اتحاد المعلمين.

وأشارت الوزارة في مؤتمرٍ صحفيٍ، الأثنين، إلى أنّ نسبة نجاح البنات في امتحانات الشهادة الثانوية بلغت”60%”، فيما جاءت نسبة نجاح البنين”50%”، وبلغت نسبة النجاح في المدارس الخارجية” 55.9%”.

في وقت أحرزت ريان سر الختم المركز الأول على مستوى السودان بنسبة ( 98.3%).

وأحرز المركز الثاني مشترك محمد الصادق على الأمين (الخرطوم) وآلاء مروان محمد سعيد بنسبة نجاح 98.1٪. والرابع مشترك أحمد إبراهيم محمد عباس (الخرطوم) والمجذوب علي محمد الفاتح (نهر النيل) بنسبة نجاح 98٪. والسادس آية جمال الدين محمد ياسين (الخرطوم) بنسبة نجاح 97.9٪.والسابع مشترك إيلاف عبد الباقي بابكر محمد”الجزيرة”، أسرار نبيل عبد الله بنسبة نجاح”97.7٪”، التاسع مي عبد الخالق خالد(الخرطوم) 97.6٪. والعاشر عبد العزيز محمد عبد المنعم بنسبة نجاح 97.6٪.

وهنأ رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الطالبات والطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام وأُسرهم، وتمنى للذين لم يحالفهم الحظ النجاح في العام القادم. مُبيناً أن الطلاب هم أمل المستقبل وركيزة أساسية في نهضة البلاد،

ووجه حمدوك، وزارة التربية والتعليم بضرورة الاستفادة من تجربة امتحانات الشهادة للعام الحالي في معالجة التحديات ووضع أسس وقواعد تسهم في تطوير العملية التعليمية مستقبلاً.

المصدر: باج نيوز