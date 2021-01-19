إغلاق إستاد الهلال تطبيع الهلال تجتمع وتقبل تسوية الكاردينال





عقدت لجنة تطبيع نادي الهلال اجتماعًا هامًا برئاسة المهندس الطاهر يونس نائب رئيس لجنة التطبيع وأعضاء اللجنة، وأصدرت قرارات هامة تلخصت في الآتي:

إغلاق إستاد الهلال ابتداءً من يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري ومخاطبة الاتحاد العام بذلك؛ لصعوبة الصيانة مع استمرار مباريات الدوري الممتاز، وكذلك للمحافظة على سلامة اللاعبين والحفاظ على أرضية الملعب عند الفحص الأفريقي لأرضية ملعب استاد الهلال للمشاركات الأفريقية للمنتخب الوطني والأندية السودانية.. الموافقة على عقد ورشة النظام الأساسي لأقطاب الهلال يوم السبت المقبل وتوجيه اللجنة بإيداع النسخة النهائية منضدة لجنة التطبيع يوم السبت بعد القادم.. توجيه المستشار القانوني لنادي الهلال بالبدء في إجراءات فض الشراكة مع قناة الهلال الفضائية.. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي يوم 30/3/2021.

صحيفة الصيحة