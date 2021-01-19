مجلسا السيادة والوزراء يطلعا على تطورات الأوضاع بالحدود الشرقية ودارفور





اطلع الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء حول الموازنة المالية للعام ٢٠٢١م، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري مساء اليوم، علي تطورات الأوضاع على الحدود الشرقية وانفتاح القوات المسلحة علي مناطق داخل الأراضي السودانية وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح ، في تصريح صحفي ، أن الاجتماع المشترك يعد الأول للعام ٢٠٢١م. وبحسب سونا ،اضاف وزير الثقافة والإعلام أن رئيس مجلس السيادة قدم تنويرا للاجتماع المشترك حول الأوضاع بولايتي جنوب وغرب دارفور وعلى الحدود الشرقية . وقال سيادته إن الاجتماع أجاز موازنة العام الحالي ٢٠٢١م، بجانب اتفاقية تمويل برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش بين جمهورية السودان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

الخرطوم(كوش نيوز)