كباشي والتعايشي يلتقيان مساعد وزير الخارجية الألماني





إلتقى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والأستاذ محمد حسن التعايشي عضوا مجلس السيادة الانتقالي اليوم بمكتبيهما بالقصر الجمهوري اليوم ، كل علي حده ، مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الإفريقية فيليب أكار مان وذلك بحضور الأستاذ عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف. وقال مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الإفريقية، إن اللقاء تطرق لقضايا الفترة الانتقالية والتطورات السياسية الداخلية في البلاد ، بجانب الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية ،مبيناَ أنه لمس جدية وإلتزام حكومة السودان بمعالجة القضية وفق الأعراف الدبلوماسية. وبحسب سونا ،أضاف أن اللقاء تطرق ايضا للأوضاع بولايات دارفور وجهود الحكومة لمعالجتها بصورة سلمية ، وقال أكارمان ” هذه رسالة مهمة و جيدة سأحملها إلي بلدي” وذلك في اطار إهتمام ألمانيا بقضايا السودان. وأوضح مساعد وزير الخارجية الألماني ، أن اللقاء تناول بإهتمام قضية دارفور، مؤكداَ أنه لمس تفهماَ عميقاَ من عضوي مجلس السيادة بشأن الأوضاع في المنطقة ومايجري فيها على الارض ووصف اللقاء بأنه كان مثمراَ وبناء.

الخرطوم(كوش نيوز)