تركة ترامب “المفخخة”.. تعرف على قرارات بايدن لمحو آثار سلفه





في الأيام الأولى من الحكم، سيسعى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن “لتغيير” العشرات من القرارات التي اتخذها سلفه دونالد ترامب، الذي منحه “تركة مفخخة” لن يسهل تغييرها.

ويعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن توقيع عشرات الأوامر التنفيذية، وإحالة مشروعات قوانين كاسحة إلى الكونغرس، في الأيام الأولى له في المنصب، بهدف العدول عن بعض السياسات التي تحمل توقيع سلفه دونالد ترامب فيما يتعلق بالهجرة وتغير المناخ، مع التحرك في الوقت نفسه لتشديد قواعد تصدي الحكومة لأزمة فيروس كورونا.

وفيما يلي قائمة بما يمكن توقعه وفقا لمقابلات مع عدد من مستشاري بايدن، ومراجعة لتعهدات قطعها خلال الحملة الانتخابية، ومذكرة أصدرها في الآونة الأخيرة رون كلين الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض.

سيسعى بايدن لتمرير مقترح لإنفاق بقيمة 1.9 تريليون دولار من أجل تسريع توزيع لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، مع تقديم معونات اقتصادية لملايين الأميركيين المتضررين من الجائحة.

– فرض وضع الكمامات في كل المنشآت الاتحادية والطائرات والحافلات.

– توسيع نطاق الإعفاءات من سداد الأقساط الدراسية وتمديد العمل بوقف تنفيذ أوامر الطرد من المنازل.

– توقيع أمر تنفيذي يساعد المدارس والشركات على فتح أبوابها من جديد بأمان وتوسيع نطاق فحوص كورونا ووضع معايير أوضح للصحة العامة.

– توجيه الوكالات الاتحادية بالتحرك الفوري لتقديم معونات اقتصادية للأسر العاملة التي تتحمل عبء الأزمة.

– إعادة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية بعد أن انسحب ترامب منها قائلا إن إشرافها على التصدي لجائحة كوفيد-19 لميكن على النحو الملائم.

إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ المبرمة قبل 5 سنوات بمشاركة قرابة 200 دولة لتفادي التداعيات الأسوأ لتغير المناخ. وكان ترامب قد تعهد عام 2016 بالانسحاب من الاتفاقية، ونفذ تعهده في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

– إعادة فرض قيود على التلوث الناجم عن غاز الميثان في عمليات النفط والغاز الجديدة والقائمة بعد أن ألغاها ترامب.

– استخدام نظام التوريدات الحكومي الاتحادي، الذي ينفق 500مليار دولار سنويا، لجعل المرافق أكثر اعتمادا على الطاقة النظيفة وشراء سيارات لا تتسبب في أي انبعاثات.

– إلغاء تصريح مد خط أنابيب “كيستون إكس إل” الذي سينقل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة

سكاي نيوز