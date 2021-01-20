السلطة القضائية ووزارة العمل تناقشان قضايا الأطفال المحكومين بالإعدام





ناقشت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ مع رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير، قضايا الأطفال المحكومين بالإعدام، وأوضاع النساء الحوامل والرُّضّع داخل السجون.

والتأم اجتماع أمس بين رئيس القضاء ولينا الشيخ والأمين العام للمجلس القومي للطفولة عثمان شيبة، بمكتب رئيس القضاء. وبحث اللقاء بعض المشاكل التي تعتري عمل مجلس الطفولة فيما يلي قضايا الطفل والمرأة، خاصةً النساء المُرضعات والحوامل اللائي يواجهن عقوبة السجن، بجانب مشكلة الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام.

وأعلنت رئيس القضاء، عن مساعٍ حثيثةٍ لحل المشاكل التي تُواجه السجينات وتهيئة بيئة مُناسبة لقضاء فترة العقوبات، وقالت (المسألة تحتاج إلى حلول متكاملة وتكوين آلية خاصة بذلك)، مشيرةً إلى أن نائب رئيس القضاء المُشرف على السجون، سيولي الأمر اهتماماً بالغاً بالجلوس والتفاكُر مع المجلس وإدارة السجون.

صحيفة الصيحة