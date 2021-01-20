الخارجية السودانية تطالب سفير السودان بالدوحة بالعودة فورا بعد ارتكابه لخطأ بشع





طلبت وزارة الخارجية من سفير السودان لدى الدوحة عبدالرحيم الصديق، العودة فوراً إلى الخرطوم، بعد ارتكابه خطأً عُدَّ شنيعاً في خطاب أرسله لوزارة الخارجية القطرية وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت نص خطاب بعث به السفير لوزارة الخارجية القطرية، يطلب فيه الترتيب لزيارة وفد سوداني للدوحة لتهنئة قطر بانتصارها في المصالحة الخليجية

ووجد الخطاب استهجاناً كبيراً وأدخل البلاد في حرج دبلوماسي مع الدول المتصالحة مع قطر، مما أغضب الخارجية التي استدعت السفير وأمرته بالعودة إلى رئاسة الوزارة فوراً ويرجح أن يصل السفير في وقت متأخر من مساء اليوم

صحيفة السوداني