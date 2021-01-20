بمباركة والي الخرطوم..تعرفة جديدة للخبز





أماط عضو تجمّع أصحاب المخابز ـ نائب الأمين العام السابق لاتحاد المخابز، محمد جبران، اللثام بشأن تعرفة جديدة للخبز رفعت بواسطة والي الخرطوم، أيمن خالد إلى مجلس الوزراء، الأربعاء.

وقال جبران إنّ اجتماعًا التأم مع والي الخرطوم واللجنة التسييرية للمخابز لإقرار تكلفة جديدة للخبز تتراوح من 6 إلى7 جنيهات.

وأشار محمد جبران في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، إلى أنّ ثبات التكلفة الجديدة سيكون مرهونًا باستقرار أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.

وأضاف” التكلفة ستتغيّر حال صعود الدولار مرة أخرى”.

ويشدّد جبران على أنّ تمسّك ولاية الخرطوم بالإبقاء على سعر الخبز في حدود”2″ جنيه أشبه بالصنم الذي انهار.

وأتمّ” تكلفة الدقيق المدعوم أصبحت لا تساوي غير ٥٪ من التكلفة الكلية للخبز بعد ارتفاع كافة مدخلات الإنتاج”.

وأردف” أسعار تكلفة كرتونة الخميرة ارتّفعت إلى ١١ ألف جنيه مقابل ٤ ألف جنيه وعبوة الزيت إلى ٩ ألف جنيه مقارنة بـ ٢ ألف جنيه وجوال الملح إلى ١.٦٠٠ جنيه مقابل ١٥٠ جنيه فضلا عن ارتّفاع التكاليف غير المباشرة المتمثلة في أجور العاملين وإهلاك المباني والتأمين الاجتماعي”.

ويؤمن جبران على أنّ حل مشكلة الخبز يتمثّل في التحرير الكامل ما سيسهم في خلق منافسة بين شركات المطاحن والمخابز.

والأربعاء، اندلعت احتجاجاتٍ شعبية في عددٍ من المناطق بولاية الخرطوم بسبب شحّ الخبز وارتّفاع أسعاره.

ويعاني السودان من تصاعد أزمة الخبز ، لعدم استيراد الكميات اللازمة من القمح بسبب قلة النقد الأجنبي، وتلاعب في حصص بعض المحافظات، وتهريب القمح لأسواق دولية مجاورة.

المصدر: باج نيوز