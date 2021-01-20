لجنة أطباء غرب دارفور : العنف يتواصل بالجنينة وارتفاع عدد الجرحى





أعلنت لجنة أطباء غرب دارفور، الأربعاء، ارتفاع جرحى أحداث مدينة الجنينة إلى”210″، فيما ظلّ عدد الضحايا عند”159″.

وقالت اللجنة في بيانٍ صادرٍ، الأربعاء، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّ اللجنة لم تسجّل أيّ حالة وفاة خلال الـ”24″ ساعة الماضية.

وأضافت” ما زالت أحداث العنف تجري في أجزاء من محلية الجنينة ومحلية كرينك، حيث أحصت اللجنة ٨ جرحى منذ مساء الأمس، ٣ منهم يتلقون العلاج في مستشفى مورني بينما يتلقى ٤ الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي وحالة واحدة في السلاح الطبي ليرتفع حصيلة الجرحى إلى(٢١٠) بينما يظل عدد القتلى (١٥٩). كما تم تحويل (٩) جرحى آخرين إلى الخرطوم”.

وأشارت اللجنة إلى أنّ فرق من السكان ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني يبذلون جهودًا كبيرةً في البحث عن مفقودين في مناطق لم يتيسّر الوصول إليها بسبب خطورة الأوضاع الأمنية فيها.

والسبت، قرّرت السلطات السودانية، فرض حظر تجوال إلى أجل غير مسمى، في ولاية غرب دارفور على خلفية أعمال عنف شهدتها الولاية.

المصدر : باج نيوز