البرهان: لا حرب ولا تفريط





جدّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، تأكّيده على أنّ بلاده لا تريد خوض حربٍ مع إثيوبيا، مشيرًا إلى رغبتهم في الوصول إلى اتّفاقٍ يحفظ الحقوق المشروعة.

والأربعاء، التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالقيادة العامة، عبد الفتاح البرهان، الضباط برتبتي اللواء والعميد.

وقال البرهان إنّ السودان لن يفرّط في شبرٍ من أراضيه.

وأضاف” ما قامت به القوات المسلحة هو انتشار للجيش داخل الأراضي السودانية”.

وأشار عبد الفتاح إلى أنّ القوات المسلّحة قامت بالعملية بتنسيقٍ كاملٍ مع الجهاز السياسي في الدولة.

ومؤخرًا، شهدت الحدود السودانية الإثيوبية، تطوّرات عديدة لافتة، انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل “طورية” في ديسمبر الماضي.

المصدر: باج نيوز