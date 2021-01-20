تحديد موعد استئناف الدراسة بمدارس ولاية الخرطوم





أوصت اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة بولاية الخرطوم، الأربعاء، بمباني وزارة التربية، أوصت بفتح المدارس بالمرحلتين الأساس والثانوي لجميع الصفوف الدراسية. وقال عضو اللجنة عن التربية والتعليم بالولاية عمار يوسف، بحسب “وكالة السودان للأنباء“، إن اللجنة أشادت بالجهد الكبير الذي تم تنفيذه في الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال الاسبوعين الماضيين من استئناف الدراسة للصفين الثامن أساس والثالث ثانوي، وأضاف أن التربية وزعت نحو (270) ألف كمامة في المدارس خلال الأسبوعين المنصرمين. وأكد عمار وفق صحيفة حكايات أن التوصية باستئناف المدارس بولاية الخرطوم مشروطة بتنفيذ البرتكول الصحي الآمن، والالتزام بالخطة التي وضعتها الوزارة لإستمرار الدراسة. وقال إن خطة التدريس تتمثل بالنسبة للأساس في احضار طلاب الحلقة الأولى في الفترة الصباحية، على أن يداوم طلاب الحلقة الثانية بالفترة الثانية من اليوم، أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية سيكون التدريس بالنسبة للصفين الأول والثاني بالتناوب. وأشار إلى أن طلاب الصف الثامن أساس، والثالث ثانوي يستمرون في جدولهم الحالي، وشدد أن هذه الإجراءات تأتي تماشيا مع الإلتزام بالاشتراطات الصحية حماية لطلابنا ومعلمين.

الخرطوم ( كوش نيوز)