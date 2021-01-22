أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 22 يناير 2021م





صحيفة السوداني:

بريطانيا تتعهد بدعم السودان للوصول إلى الديمقراطية

(الحرية والتغيير) تجيز أسماء مرشحيها للوزارات بالثلاثاء

شعبة المخابز لـ(السوداني) قرار بيع الخبز بالكيلو ظالم ومعيب

وزير الخارجية البريطاني يعلن عن دعمه الكامل للقانونيين السودانيين أمثال نبيل أديب

لجنة إزالة التمكين تتّهم النائب العام والشرطة بالتلكؤ والتراخي

بنك السودان: تحديد سقف السحب النقدي شائعة

رئيس الوزراء يُؤمن على أهمية مشاركة حزب الأمة في اختيار الحكومة القادمة

مكافحة الإرهاب تُحيل 20 بلاغاً للمحكمة

النائب العام يوجه الأجهزة الأمنية بمنع إلقاء القبض على المدنيين إلا بواسطة النيابة والشرطة

ولاية الخرطوم تصدر قراراً بتنظيم أوزان وأسعار الخبز المدعوم والبيع بالميزان الإلكتروني

بايدن يلغى قرار ترمب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

عرمان: كُنّا حوالي ثلاثين رجلاً في اجتماع مع حمدوك ولم تشارك ولو امرأة واحدة

صحيفة الصيحة:

رفع سعر الخبز وبيعه بالكيلو في الخرطوم

وزير الدفاع: (3) مناطق لم تحرر والأوضاع مطمئنة بالحدود الشرقية

خروج مدارس خاصة عن العمل بسبب الإيجارات والمرتبات

بريطانيا تدعم برنامج الأسر السودانية بـ(40) مليون استرليني

إحالة (20) بلاغاً من نيابة مكافحة الإرهاب ضد الدولة للمحكمة

حمدوك يؤكد ضرورة مشاركة حزب الأمة القومي في الحكومة

صحيفة السوداني الدولية:

عقب عُزلة لعقود.. بريطانيا: (معجبة) بالثورة السودانية وداعمة للحكومة المدنية

لجنة إزالة التمكين تهاجم النائب العام وتتهم الشرطة بالتراخي

الخرطوم تحدد (50) جنيهاً لكيلو (الخبز المدعوم) واتحاد المخابز ينتقد

إعلان الحكومة الجديدة خلال أيام

(كوش نيوز)