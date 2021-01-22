والي القضارف: قرار بتنمية الفشقة





قال والي ولاية القضارف، سليمان علي، إنّ أجواء ثورة ديسمبر التي تعيشها البلاد، فرصة مواتية لفرض السودان لسيادته على أراضيه.

وكشف عن إصدار قرارٍ بتنمية الشريط الحدودي وتنفيذ مشروعات تنموية وتمليك وسائل إنتاج لحراسة وتعمير أراضي الفشقة.

وأكّد الوالي في تصريحاتٍ، استرداد القوات المسلّحة نسبة 95% من الأراضي السودانية بعد العدوان الإثيوبي الغاشم عليها.

ووصف الوضع الأمني بمنطقة الفشقة السودانية بأنّه ممتاز.

وقال إنّ المواطنين في تلك المناطق سعيدون بوجود جيشهم بينهم.

باج نيوز