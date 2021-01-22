لقاء بين النائب العام ودومينيك وتأمين على العدالة الانتقالية





اللقاء بحث تناول مسألة العدالة الانتقالية بحسب وكالة الأنباء الرسمية في السودان.

كشف النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر، عن أنّ اتفاقيات السلام تضمّنت معالجات جوهرية لجذور المشكلة في دارفور، منوّهًا إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي للسودان.

والخميس، جمع لقاء بين النائب العام ووزير خارجية المملكة المتحدّة دومينيك راب.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى جهود النيابة العامة المبذولة في التحقيق والتحريّ في انتهاكات حقوق الانسان في عهد النظام السابق وقضايا القتل خارج القانون والانتهاكات في دارفور التي ترتّب عليها إحالة الحالة الدارفورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدّد النائب العام على ضرورة دعم بريطانيا للنيابة العامة وتقديم الدعم الفني والتقني لتواكب تطوّرات النظم القانونية الحديثة.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان فترة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم إثر احتجاجاتٍ شعبية لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز