ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع بالأسواق





تشهد أسعار السلع الاستهلاكية انفلاتاً وزيادة كبيرة في الاسواق نتيجة للصعود القياسي في سعر الصرف لأكثر من (300) جنيه ما انعكس على توقف بعض الشركات المنتجة والمستوردة عن البيع حالياً.

وتوقع عدد من التجار زيادات جديدة في الأسعار لانعدام الرقابة على الأسواق وضبط انفلات الأسعار.

وأفاد رئيس تجار الجملة بام درمان فتح الله حبيب الله أن الزيادة غير الطبيعية في السلع مع بداية العام ، تشير إلى عدم وضوح السياسة الاقتصادية للحكومة ما انعكس سلبا على توقف كافة الحياة المعيشية ، وقال إن ذلك يؤدي إلى كارثة لافتا لعدم قدرة الأسر على الحصول على قوتها اليومي.

زيادات في الزيوت:

وأكد منتج زيوت بام درمان ناصر الحاج على إن زيادة الاسعار بدأت مع انفلات سعر الصرف ، متوقعا حدوث زيادة جنونية في أسعار الزيوت خلال الأيام المقبلة نتيجة لارتفاع سعر تكلفة الانتاج وانعدام المدخلات من فيرنس ومواد بترولية ، مبينا ان سعر جركانة الفول عبوة (36) لترا قفز لسعر (10) آلاف جنيه بدلا عن(9٫5)الف جنيه أما زيت الفهد قفز إلى (7٫5) ألف جنيه ، وقال إن هنالك ندرة في المنتج المحلي من بذرة الشمس مما قفز بسعر الزيت الى (7٫700) جنيه بدلا عن(7٫300) جنيه ،ورهن ناصر السيطرة على انفلات الاسعار بضبط الصادر والاهتمام باعادة الحصائل ودعم المنتج.

وافاد تاجر سكر بالجملة بسوق بحري عيسى الحسن باستمرار توقف الشركات عن البيع ، بسبب الدولار والذي يعتبر العامل الرئيس في ارتفاع اسعار كافة الأصناف، مبينا ان سعر الجوال زنة (50) كيلو بسعر (9,5)الف جنيه

وقال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك إن غياب الرقابة انعكس سلبا على انفلات الاسعار بالاسواق ، مبينا ان سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع قفز لـ(4) بدلا عن(3) آلاف جنيه فيما بلغ سعر زيت الفول عبوة (36) لترا الى (9,800) جنيه وباكت دقيق سيقا لـ (1,800) بدلاعن (1,700) جنيه .

توقف البيع:

وقال تاجر الجملة بالخرطوم يوسف الصديق طلب إن بعض شركات الاستيراد والمواد الغذائية توقفت عن بيع منتجاتها لارتفاع سعر الصرف ورهنت العودة للبيع اما بوضع تسعيرة جديدة او بضبط انفلات سعر الصرف ، مبينا زيادة سعرلبن كابو عبوة (2) كيلو وربع من (3,200) الى (3,5)ألف جنيه وبلغت نسبة الزيادة في الالبان حوالي (15%) اما زنة (1) كيلو (1,600) جنيه ، فيما بلغت زيادة المنظفات والصوابين والمعجون (18%) ، واصفا القوى الشرائية بالضعيفة وهنالك ركود عام في الاسواق ، مبينا ان سعر دستة صابون الاستحمام ماركة لوكس قفزت لـ (2,750) بدلاعن (2,400) جنيه والقطعة (280) جنيها فيما قفز صابون الغسيل وزن (200) جرام لـ(60) جنيها بدلاعن(50-40) جنيها فيما بلغ سعر معجون سيجنال وزن (120) جراماً (340) جنيهاً بدلاعن (300) جنيه ، لافتا الى تراجع القوى الشرائية بنسبة (70%) .

وأجمع بعض المواطنين، بان غياب الجهات الرقابية المسؤولة في الحكومة هي السبب الرئيس في انفلات الاسعار و عدم قدرة المواطن الحصول على سلع ضرورية بأسعار أقل من السوق.

وطالب المواطن ابراهيم عزالدين الحكومة للنظر بعين الاعتبار للقرارات التي تتخذها وتصدرها وعواقبها مستقبلا على معيشة المواطن محدود الدخل وقال ان كيلو السكر اليوم اصبح (220) جنيها من (150-160) جنيها .

السوداني