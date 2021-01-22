أسرة والي الخرطوم تفنّد”شائعة”





يقول مصدر بأسرة والي الخرطوم، أيمن خالد عمر، إنّ من قام بالخطوة لم يجتهد وإنّ ما يثار مجرّد”شائعة”.

فنّدت أسرة والي الخرطوم،”شائعة” بشأن صفقة موازين إلكترونية مملوكة لرجل أعمال شقيق زوجة والي الخرطوم.

وقالت مصادر مطّلعة من أسرة والي الخرطوم، إنّ ما يتداول حول صفقة موازين إلكترونية مملوكة لرجل أعمال شقيق زوجة والي الخرطوم لا أساس له من الصحة.

وأشارت إلى أنّه لا يوجد تطابق في الأسماء.

وأضافت” لم يجتهد من قام بإطلاق الشائعة حتى في معرفة اسم والد زوجة والي الخرطوم وهو مصطفى مبارك عثمان”.

وأكملت” لا علاقة للأسرة بأيّ شخصٍ يدعى طارق”.

وأوضحت الأسرة أنّ ما حدث لا يخرج من سياق حرب الشائعات التي يتداولها أنصار النظام البائد.

وسابقًا، أشارت أنباء إلى وصول”5″ ألف ميزان إلكتروني مستورّدة من الصين خاصة بأسرة والي الخرطوم.

باج نيوز