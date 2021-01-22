منحة بـ”160″ ألف دولار لبناء المقدرات التقنية بالخارجية السودانية





المنحة تعدّ الأولى من برامج الدعم التقني المقدم للوزارة ولحكومة الفترة الانتقالية.

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن توقيع اتّفاقية لبناء المقدرات التقنية عبر منحةٍ تقدّر بـ”160″ ألف دولار.

ووفقًا لوكالة السودان للأنباء الرسمية، الجمعة، فإنّ وزارة الخارجية وقّعت ممثلةً في مدير مركز المعلومات والاتصالات السفير حسن عبد السلام عمر، والوكالة الإمريكية للتنمية الدولية (USAID) ممثلةً في شريكها كيمونكس العالمية للتنمية اتفاقيةً لبناء المقدرات التقنية لوزارة الخارجية وذلك عبر منحةٍ تقدر بـ 160 ألف دولار.

وأشارت إلى أنّ المنحة تهدف إلى بناء المقدرات التقنية لمركز المعلومات بوزارة الخارجية عبر تقديم العون التقني والاستشاري لرفع القدرات التقنية لوزارة الخارجية تمهيدًا للتحوّل إلى برامج الدبلوماسية الرقمية وتقديم الخدمات الالكترونية وتشمل المنحة تقديم العتاد التقني وتدريب الكوادر الفنية بالوزراة.

باج نيوز