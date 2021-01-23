بدء جلسات محاكمة المتهم بقتل “الشهيد حسن محمد العمدة” في 31 يناير





تم تحديد 31 يناير الحالي، لبدء إجراءات المحاكمة في بلاغ “الشهيد حسن محمد عمر العمدة”، المتهم فيه المتعاقد مع جهاز الأمن بما يعرف بقوات الأمن الشعبي الشهير بـ(أبجيقة).

ومن المُقرر أن يقدم النائب العام خطبة الاتهام الافتتاحية في هذه القضية. وذكرت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، بحسب صحيفة الحداثة أمس (الجمعة)، أنه وبعد معاناة تمت الاستجابة لمطلبهم بتشكيل محاكم خاصة لقضايا الشهداء، ابتداءً بقضية الشهيد حسن محمد عمر.

وكان المتهم قد أطلق الرصاص على “الشهيد حسن محمد عمر العمدة”، وذلك أثناء مشاركة الشهيد في موكب 25 ديسمبر 2018، الذي أُصيب فيه الشهيد بطلق ناري في عنقه أدى إلى وفاته في 11 يناير 2019.

وقد كلف أولياء دم “الشهيد” المحامي، طارق كانديك، لتمثيل الاتهام رفقة النيابة العامة، وذلك في أول جلسة لهذه المحاكمة التي تنطلق في 31 يناير، بمباني معهد العلوم القضائية بالخرطوم.

(كوش نيوز)