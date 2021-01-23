جهاز المخابرات العامة ينفي علاقته باعتقال الناشط محمود





أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان عدم علاقته بحادثة اعتقال الناشط محمود موسى، مؤكّدًا أنّه يعمل استنادًا للمهام الموكلة له.

وقال جهاز المخابرات العامة في تعميمٍ صحفي، السبت، إنّه ملتزمٌ بمهامه ويمارس عمله ويحرص على القيام بواجباته وفق القوانين والتشريعات التي حدّد صلاحياته.

وسابقًا، أشارت أنباء إلى اعتقال جهاز المخابرات العامة للناشط محمود موسى، عن طريق سيارة دفع رباعي”(GXR) بدون لوحات.

وكشف جهاز المخابرات العامة عدم امتلاكه لعربات من نوع(GXR).

وأضاف” إنّ جهاز المخابرات العامة إذ يجدّد نفيه القاطع لهذا الخبر، يؤكّد أنّه ليس لديه عربات من هذا النوع وغير مسموح لمنسوبيه استخدام أيّ نوعٍ من العربات بدون لوحات”.

المصدر: باج نيوز