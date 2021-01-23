تاور: تحقيق الوئام المجتمعي يمثل أولوية للحكومة الانتقالية





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور ،أن تحقيق الوئام المجتمعي من أولويات الحكومه الانتقالية.

واشاد في تصريح صحفي بمدينة الأبيض مساء اليوم ، بجهود ونجاح والي شمال كردفان الاستاذ خالد مصطفى ادم واعضاد حكومته في عقد صلح بين مكونات قبيلة دار حامد امس.

وقال د. صديق تاور “وفقاً لترتيبات الزيارة فقد كان من المفترض ان نكون حضوراً في صلح قبلية دار حامد ، ولكن لضرورات برنامج ولاية جنوب كردفان لم نتمكن من حضور توقيع الصلح”.

وتعهد عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور بوقوف الحكومة الي جانب قيادة الولاية ودعمها من اجل تحقيق الوئام المجتمعي في المؤتمر الجامع للصلح المقرر عقده بعد شهر.

سونا