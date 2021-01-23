سنار تخلو من تسجيل حالات كورونا خلال اليومين الماضيين





خلت ولاية سنار امس واليوم من تسجل اي حالات إصابة جديدة بكورونا بينما سجلت يوم الخميس الماضي 4 حالات إصابة وحالة شفاء وحالة وفاة ليرتفع تراكمي الحالات المؤكده إلى (٤٠٧ ) حاله و حالات الشفاء الي (٣٢٠)حاله و الوفيات الى ٥٧ حاله وفاة..

وأبان المقداد محمد جادالله مدير الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة بسنار ان الحالات النشطه بلغت ( ٣٠) حاله منها( ٨) حالات في العزل سنارو ( ٤) في عزل ولاية الجزيره وحاله واحده بالفاو و ( ١٧) حاله تتم متابعتها بالعزل المنزلي واضاف المقداد ان جملة إصابات الموجه الثانيه بلغت (١٢٥) حالة ،

مبينا ان فرق التقصي بالمحليات التي سجلت الحالات قامت بتطهير وتعقيم المنازل وتوعية اسر المصابين وارشادهم بإتباع التحوطات اللازمه.

سونا