ازالة التمكين تعلن استرداد مشاريع زراعية بالقضارف من قادة ورموز بالنظام المباد





قررت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد الأموال العامة، استرداد مشاريع زراعية بهيئة الزراعة الآلية بالقضارف، بمساحة أكثر من (20) ألف فدان، من بينها مشروعات خصصت لرموز وقادة النظام المباد.

وقال مقرر لجنة التفكيك، فرع القضارف، وجدي خليفة، في المؤتمر الصحفي للجنة السبت، إن اللجنة أصدرت قرار باسترداد مشاريع زراعية بهيئة الزراعة الآلية بولاية القضارف،. استناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020م، ووفقاً لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة

وشمل القرار استرداد مشاريع زراعية بهيئة الزراعة الآلية بولاية القضارف، من كل من؛ عبدالرحمن أحمد الخضر، مشروع بمساحة (ألف) فدان، بمنطقة سمسم، الرقم (66)، ومشروع من إبراهيم محمود حامد، بمساحة (1000) فدان، أيضا منطقة سمسم، وعبدالحميد موسى كاشا، مشروع بمساحة (500) فدان، منطقة سمسم، ومبارك منير هجو، مساحة (ألف) فدان، منطقة سمسم، مصعب الزبير محمد صالح، مشروع بمساحة (1000) فدان، منطقة “أم سينات”، ومشروع مساحة (ألف) فدان، بمنطقة “أم سقطة- سمسم”، بإسم المؤسسة التعاونية للتجارة والخدمات لعمال السكة حديد، ومشاريع بمساحة (5) آلاف فدان، بإسم “مشاريع دولة جيبوتي”، بمنطقة سمسم، بالأرقام (5- 12- 18- 116)، ومشاريع بمساحة (2500) فدان، بإسم جمعية مزارعي ولاية البحر الأحمر، بالأرقام (1- 2- 4)، منطقة سمسم، ومشروع بمساحة (ألف) فدان، بإسم “أنصار الأقصى” بمنطقة سمسم، الرقم (42)، ومشاريع بمساحة (2340) من مؤسسة متقاعدي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بمنطقة باسندا، بالأرقام (1021-784-789-1020)، ومشروع بمساحة (500) فدان، بإسم “خلاوي الغبش” منطقة سمسم، بالرقم (70)، ومشروع مساحة (500)، بإسم أسرة الشهيد سامي عبد الباسط بابكر، منطقة “أم سقطة”، ومشروع بإسم جمعية القرآن الكريم، مساحة (200) فدان، بالرقم (185)، منطقة القدمبلية، ومشروعين زراعيين بمساحة (2000)، بإسم اتحاد المهندسين الزراعيين، بمنطقة سمسم (67-68)، ومشروع بمساحة (106) فدان جمعية المجاهدين، بمنطقة باسندة، ومشروع بمساحة (500) فدان، منطقة سمسم، بالرقم (98) أسرة الشهيد لواء طيار الرفاعي أيوب منصور، ونص القرار على أن تؤول المشاريع محل القرار لحكومة السودان – وزارة المالية ولاية القضارف.

الخرطوم في 23-1-2021(سونا)