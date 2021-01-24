المجلس المركزي لـ(قحت): لم نسلم حمدوك ترشيحاتنا للحكومة





نفى مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد مايشاع عن اعادة رئيس الوزراء قائمة ترشيحاتهم لعدم إستيفاء شروطها ، مشيرا إلى إنهم حتى الان لم يسلموا حمدوك قائمة المرشحين ، وقال بولاد في حوار لـ(الجريدة) ينشر بالداخل ، إنهم على اتفاق تام بالمعايير الرئيسية في أختيار الوزراء وأبرزها النزاهة والسيرة النضالية ، فضلا عن الخبرات والشهادات الدراسية ، وقطع بولاد بأن “قحت” لا تستطيع أن تمكن منسوبيها في مفاصل الدولة لجهة أنها قوى واسعة من مختلف الاحزاب ، وأن الحقائب الوزارية التي تتقلدها محدودة ، فضلا عن أن المناخ الذي تسوده الحريات والشفافية يساعد في كشف التمكين ، كما أن النظام ليس شموليا يتحكم فيه مزاج شخص واحد او حزب وأحد .

الخرطوم:أحمد جبارة

صحيفة الجريدة