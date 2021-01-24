ضعف وارد السمسم وزيادة وارد الذرة ببورصة القضارف





كشف مدير اسواق المحاصيل بولاية القضارف مصطفى احمد عن ضعف وارد السمسم ببورصة القضارف ، وعزا ذلك لتناقص مساحات السمسم بسبب مرض الهاموش الذي ضرب مساحات واسعة وتم استبدالها بمحصول الذرة.

واكد أحمد في تصريح لـ( السوداني ) ان وارد السمسم تناقص بنسبة 30% في هذا الموسم ، كاشفا عن ان الوارد في هذا الموسم تراوح مابين 20 _ 18 الف جوال , واضاف : الوارد في الأعوام الماضية يتراوح مابين مليون و300 ألف جوال الي مليون 500 الف جوال

ونفى مصطفى إغلاق المزاد في الاسبوع الماضي ، وقال ان المزاد يفتح يوميا ولكن لم يكن هنالك شراء بسبب ضعف أسعار الشركات .

وعن دخول شركات أجنبية ببورصة القضارف ، قال نحن نتعامل مع كل الشركات المسجلة في قانون الشركات والتي اكملت الاجراءات الاحترازية والرخصة التجارية.

وأكد أن وارد السمسم امس بلغ 3 الف جوال فقط وتوقع تناقص الوارد لانتهاء مرحلة الحصاد . وتوقع مصطفر زيادة وارد الذرة مابين 43 _ 37 الف جوال للتوسع في زراعة مساحات الذرة وتناقص مساحات السمسم.

القضارف : رحاب فريني

صحيفة السوداني