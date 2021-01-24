البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية أنغولا





تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، رسالة خطية من رئيس جمهورية انغولا الرئيس جواو مانويل لورنسو، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين .

وأوضح وزير الخارجية الانغولى السيد تيتى انطونيو في تصريح صحفي ، عقب لقائه رئيس مجلس السيادة بمكتبه اليوم وتسليمه الرسالة أن الرسالة تأتى فى إطار إستمرار التشاور بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية التى وصفها بالممتازة .

وأشار إلى أن علاقة بلاده بالسودان تمتد إلى ما قبل استقلال أنغولا ، مبينا فى هذا الصدد المساعدات التى قدمها السودان لبلاده فى كفاحها ضد الاستعمار.

وأكد السيد لورنسو ، حرص بلاده على ترقية مستوى علاقاتها مع السودان، خاصة أن السودان وأنغولا يتمتعان بعضوية عدد من المنظمات الإقليمية فى القارة الأفريقية ، بالإضافة إلى عضويتهما فى الاتحاد الأفريقي .

وأكد وزير الخارجية الانغولي ، أن المصالح المشتركة بين البلدين تحتم عليهما الإستمرار فى التشاور وإحكام التنسيق بينهما.

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