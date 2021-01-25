الصربي جيسيك ميودراغ مدرباً للمريخ





اكمل المريخ، اتفاقه بصورة رسمية مع المدرب الصربي جيسيك ميودراغ، الذي بات هو المدير الفني للفرقة الحمراء خلفاً للمدرب السابق الفرنسي غوميز.

وأكمل رئيس الأحمر سوداكال، اتفاقه مع المدرب الصربي الذي ينتظر أن يحل بالعاصمة الخرطوم خلال الساعات القادمة لبدء مسيرته.

وحصلت الصحيفة على أبرز المحطات الخاصة بالمدرب الصربي والذي خاض عدداً من التجارب، حيث مثل جيسيك الذي يبلغ من العمر (62) عاماً منتخب يوغسلافيا في الثمانينات، كما حقق عدداً من الإنجازات مع بعض الأندية التي أشرف عليها، وحقق بطولة كأس دوري أبطال العرب مع الصفاقسي التونسي في العام 2000، فيما نجح في قيادة نادي سيسكا صوفيا البلغاري لإحراز بطولتي الدوري والكأس في الفترة ما بين 2004 – 2006، كما حقق بطولة الدوري البلغاري وبطولة السوبر مع نادي ليتكس البلغاري خلال 2007 – 2008.

وسجل المدرب جيسيك، إنجازات مميزة مع نادي اتحاد طرابلس الليبي، حيث حقق معه بطولة الدوري الليبي مرتين، وبطولة السوبر مرتين، وبطولة كأس ليبيا مرة واحدة، وذلك بين عامي 2009 – 2010، كما حقق بطولة الدوري المينماري مع نادي يانجون موسم 2015.

وخاض المدرب الصربي عدة تجارب بالدوري السعودي، حيث درب نادي الاتفاق في العام 2017، كما سبق له تدريب نادي نجران موسم 2012، ودرب كذلك نادي العربي الكويتي.

صحيفة السوداني